Osasuna es líder de segunda con Sergio Herrera deteniendo tres penaltis (0-2)

El inicio ha sido igualado, con poca precisión por parte de ambos bandos y sin grandes oportunidades. Sin embargo, el partido podía haber cambiado de forma radical cuando no se habían cumplido 20 minutos. El guardameta osasunista Sergio Herrera había venido decido a ser protagonista. El cancerbero ha atajado un balón aéreo en un córner, pero cuando se dirigía a sacar ha agredido a un jugador del Cádiz.

Penalti y gracias. Gracias que solo le ha sacado tarjeta amarilla y no ha sido expulsado. Y el guardameta no ha desaprovechado la opción de agradecerlo con creces.

No ser expulsado le ha permitido corregir su error y el portero ha detenido el penalti lanzado por Aitor García. El primero de la noche. La jugada, así, no ha cambiado el partido y el encuentro ha seguido el mismo guión. Poco control y menos ocasiones.

El inicio de la segunda parte parecía traer aires nuevos, y en el minuto 48 ha llegado la mejor ocasión rojilla. Nada más comenzar el segundo tiempo Fran Merida ha botado con maestría una falta lateral y el remate de Oier se ha marchado rozando el poste gaditano.

Pese a ello, un espejismo. La segunda parte ha seguido el mismo camino que los primeros 45 minutos. Ninguno de los dos ha conseguido imponer su juego y tampoco llevar el balón con peligro a las inmediaciones del área rival, pero en una nueva jugada tonta el árbitro ha vuelto a señalar a los 11 metros tras un derribo de Aridane sobre David Barral. Y Sergio Herrera ha vuelto a detener el penalti… pero el colegiado ha anulado el lanzamiento. Barral ha vuelto ha intentarlo, pero no hay dos sin tres. Herrera ha vuelto a detener el penalti y el marcador no se ha movido.

Diego Martínez ha movido el banquillo y ha dado entrada a Xisco, que se ha convertido en un especialista saliendo desde la caseta. Nada más pisar el césped, en la primera ocasión que ha tenido ha enganchado un balón para adelantar a Osasuna. Minuto 76 y los navarros miraban hacia lo alto de la tabla.

En la siguiente jugada Quique ha podido sentenciar, pero no ha acertado en el mano a mano con el portero local. El Cádiz ha tratado de buscar la igualada y ha llegado a tener una clara ocasión en el minuto 86, pero Alberto Perea no ha acertado a rematar desde el punto de penalti cuando se encontraba totalmente solo. El Cádiz no ha empatado y Osasuna ha decidido que era la hora de sentenciar. Xisco, tras una buena maniobra, ha abierto para De las Cuevas, que ha definido con mucha clase.

Osasuna duerme líder e ilusiona con un proyecto de equipo serio y competitivo.