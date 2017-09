El polígono de Agustinos acoge la feria de ganado equino de San Miguel

El Ayuntamiento ha dispuesto un centenar de corrales para alojar al ganado equipo que se traslade para la compraventa. Al tratarse de una feria específica de ganado equipo únicamente se podrán trasladar animales como caballos, yeguas, ponis, mulas o asnos, entre otros.

El acceso del ganado al recinto de la feria se realizará la noche del 28 de septiembre. Los vehículos vacíos para cargar las compras podrán acceder al ferial previa presentación de las guías correspondientes. El ganado deberá contar con guía de origen y sanidad, reseña individual de cada animal y certificado de desparasitación.

Se prohibirá el estacionamiento de vehículos en las calles delimitadas por los corrales, salvo para carga y descarga, y no se permitirá la concurrencia de otro tipo de animales ni la presencia de perros en el recinto. Para probar y montar los ejemplares en venta, por motivos de seguridad, habrá un pequeño recinto vallado en el mismo polígono. El Consistorio pondrá a disposición de los ganaderos un cubo para el abastecimiento de agua desde un vehículo cisterna. No se podrán instalar puestos de venta ambulante de alimentos y bebidas o de productos que no se relacionen específicamente con la feria (guarnicionería, por ejemplo).