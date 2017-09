La información sobre movilidad en Iruñea, recogida en una web

En una zona virtual navegable de la web, se podrá acceder a toda la información y trámites útiles para la ciudadanía en este campo: desde los detalles sobre las actividades organizadas en septiembre por el Mes de la Movilidad, hasta la aplicación que permite darse de alta en el acceso a Alde Zaharra tras las obras de amabilización, información sobre el servicio Nbici de alquiler público de bicicletas o, incluso, las ordenanzas municipales vinculadas a la movilidad en Iruñea.

Todo ello está ya concentrado en una única web que pretende ser sencilla y de diseño muy visual para favorecer la navegación y la accesibilidad. Esta mañana han presentado el nuevo recurso digital el concejal delegado de Ecología Urbana y Movilidad, Armando Cuenca, y la responsable de ese servicio, Alexia Canto.

Los responsables de la nueva web han explicado que, además, está configurada como un espacio bidireccional en el que el Consistorio pueda recibir las demandas e inquietudes de la ciudadanía. En estos momentos se puede rellenar una encuesta on line que se enmarca dentro de la 1ª Fase del Plan de Ciclabilidad 2017-2022 de Iruñea y otra sobre la ‘caminabilidad’ en Iturrama que forma parte del proyecto de caminos escolares que se está desarrollando en este barrio. También hay disponibles en distintos apartados buzones electrónicos para sugerencias.

La web pretende ir evolucionando con el propio concepto de movilidad urbana y con los proyectos que vaya ejecutando el Consistorio u otras agentes. En esos momentos contiene los principales hitos de la concejalía comenzando por la organización, ubicación y funciones del Servicio de Movilidad. A partir de ahí, distingue información interesante de servicios y otros recursos para los cuatro principales tipos de movilidad urbana: peatonal, ciclista y en vehículo a motor, tanto público, como privado. Hay, además, un espacio generalista en el que se refieren con detalle a temas como los Caminos escolares, las Biciescuelas o el Plan de Ciclabilidad.

Movilidades para todas las necesidades

El objetivo de la web es fomentar los modos más sostenibles, seguros y eficientes de movilidad poniendo a disposición de la ciudadanía diferentes recursos como información comparativa sobre la evolución de la movilidad en Iruñea entre 1996 y 2016, datos en los que se constata el descenso del uso del vehículo privado en pro de otras movilidades (4,7 puntos en 20 años), o diferentes espacios con asuntos de interés para cada tipo de movilidad.

Así, además de los espacios dedicados para la movilidad peatonal o el transporte público, quienes eligen la bicicleta como medio de trasnporte tienen a su disposición información sobre el Servicio publico de alquiler Nbici (bases, horarios y funcionamiento, espacio para la solicitud de alta en el sistema, emisión de la tarjeta temporal e incidencias), información sobre los aparcamientos de bici rotatorios y protegidos, los estacionamientos de residentes o las campañas realizadas sobre la movilidad ciclable. Hay también previstos apartados sobre vehículo privado y transporte público en cuyos espacios se irá completando paulatinamente la información.

Información: campañas, notas de prensa, programas municipales...

Además de esta información específica sobre cada tipo de movilidad, y del planteamiento participativo de las encuestas on line, en su página de inicio recoge otros asuntos de interés. Entre los temas de actualidad están, por ejemplo, el futuro Plan de actualización del servicio Nbici o el Plan de amabilización del tráfico del centro. En este último asunto hay un apartado completo con información sobre sujetos, autorizaciones, cambios en el transporte público, etc., además de un acceso directo a un buzón de sugerencias y al espacio de tramites on line que permite darse de alta como usuario en el control de accesos.

Este espacio digital para la actualidad incluye las informaciones oficiales municipales a modo de hemeroteca de notas de prensa sobre movilidad, un buscador sobre la propia web y la posibilidad de descarga de numerosos contenidos, así como enlaces que se consideran de interés. Ahí figura en estos momentos el calendario detallado de actividades del Mes de la Movilidad, por ejemplo, o información extensa sobre programas municipales como La bicicleta en la escuela 2017-2018.

En este caso, la página integra la descripción de las tres sesiones para alumnado de Primaria y Secundaria, la organización de los grupos por edades, la gratuidad del programa, la disponibilidad de bicicletas, etc. Otro tanto sucede con la información básica del programa ‘Caminos escolares Iturrama 2017-2018’, un trabajo piloto para definir itinerarios seguros hacia el colegio trabajados con el grupo motor del centro escolar.