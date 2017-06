Goñi recuerda el día en que llegó el primer coche al pueblo, hace 90 años

«El primer automóvil que llegó a este pueblo con gran alegría de su vecindario, fue el de la matrícula SS-4860 conducido por su propietario Don Lorenzo Loyarte. Este hecho de tan fausta memoria tuvo lugar el día 29 de junio de 1927».



La fecha marcó un hito en la historia de Goñi, hasta el punto de que sus vecinos decidieron colocar una placa conmemorativa con ese texto, aunque no está claro si fueron ellos los promotores de la idea o fue el propio conductor del automóvil.



La placa, que sustituyó a otra anterior con el mismo texto, está adosada en una de las primera casas de Goñi, según se accede desde Arteta. La distancia entre ambas localidades es de casi ocho kilómetros, pero la ausencia de una carretera dificultaba no solo las relaciones vecinales sino también el suministro de determinados productos al pueblo.



Cuando comenzaron a llegar a Nafarroa los primeros automóviles, en los años veinte del pasado siglo, los vecinos de Goñi decidieron pagar de su bolsillo la construcción de una carretera que les permitiera comunicarse con Arteta y los demás pueblos del Valle de Ollo (Ollaran).



En aquella época Goñi estaba considerado como uno de los pueblos más ricos de Nafarroa, ya que disponía de importantes recursos forestales, además de ganadería. De hecho, cuenta con dos grandes iglesias, una románica del siglo XII y otra moderna, a pesar de que su censo no alcanza los 200 habitantes.



El teléfono todavía no había llegado a Goñibar, lo que dificultaba todavía más las comunicaciones. Parece ser que Lorenzo Loyarte subió con su coche por la estrecha carretera del puerto de Goñi convencido de que ya estaba terminada, pero al llegar cerca del pueblo se encontró con que todavía faltaba un tramo sin acabar. Fueron los propios vecinos quienes tuvieron que colaborar para que el vehículo pudiera acceder al pueblo.



Las grandes nevadas, habituales en esta zona de la sierra de Andia, solían dejar incomunicados durante varios días a los vecinos de Goñi. Como entonces no había quitanieves, eran ellos mismos quienes limpiaban a mano los ocho kilómetros de carretera, con la ayuda de palas.



En 1921 había 278 automóviles en Nafarroa

Aunque la bici era el medio habitual para los desplazamientos, en los años veinte del pasado siglo los coches ya habían irrumpido en Iruñea y otras localidades del herrialde. En 1921 estaban matriculados en Nafarroa un total de 428 vehículos. De ellos, 278 eran automóviles, 40 autobuses de línea, 50 camiones y 60 motocicletas. Un año más tarde ya había un centenar más de vehículos, sobre todo coches y camiones.



En las primeras matrículas no figuraba la NA de Navarra, sino la PA de Pamplona. El primer vehículo matriculado fue un Peugeot de 12 caballos y estaba a nombre del industrial Cayetano Lapoya. En el barrio de Sanduzelai todavía se conserva, en su memoria, el Pasaje Lapoya.