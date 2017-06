Abierto el plazo para presentar trabajos en el Concurso Literario en euskara para noveles de Iruñea

Las bases del certamen recogen tres premios por modalidad y cuatro menciones entre todos los trabajos presentados. Los primeros premios están dotados con 2.500 euros, los segundos con 1.000 euros y los terceros con 500 euros. Las cuatro menciones que es segundo año que se otorgan son de 250 euros cada una. Los premios se podrán conceder en forma ex-aequo a varios trabajos repartiéndose el premio entre el número de autores elegidos.

En el concurso pueden participar autores navarros o que tengan establecido su domicilio en Nafarroa. Cada autor solo podrá presentar un trabajo por modalidad, de tema libre, redactado en euskara y original. No podrán participar aquellos que hayan publicado a nivel individual más de un libro. No entran dentro de esta limitación los que hayan realizado colaboraciones en revistas, medios periodísticos o publicaciones colectivas, ni tampoco las traducciones de obras literarias. Asimismo, las personas que hayan obtenido el primer premio en la misma modalidad en dos ediciones anteriores no podrán volverse a presentar en esa modalidad.

Julio Soto en la modalidad de bertso-paperak, Iban Garro en poesía y Ander Pérez en narración breve fueron los ganadores del año pasado. En la edición XXXVI del certamen se recibieron 26 trabajos, una cifra similar a la de anteriores convocatorias, con 30 obras en 2015 o 27 en 2013 (en 2014 no se convocó). Además, Ayuntamiento acaba de publicar en el número 29 de la colección municipal de textos literarios en euskara que está ya a la venta en las librerías de la ciudad los trabajos premiados en la edición del certamen en el año 2016.

Características técnicas de los trabajos

Por lo que respecta a las características técnicas de las obras presentadas, en el caso de las de poesía y de las narraciones, la extensión del trabajo será de al menos 15 folios escritos por una cara a doble espacio. Los bertso-paperak contendrán un mínimo de 25 estrofas, que podrán versar sobre temas diferentes que constituyan de alguna forma una unidad y cumplan las leyes formales del bertsolarismo.

Para participar en el concurso, los trabajos deben presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Iruñea (calle Mayor, 2), en los registros auxiliares o en cualquiera de los previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se presentarán cinco copias de cada trabajo, firmadas con seudónimo y señalando la modalidad en la que se concursa. Esas copias se acompañarán de un sobre cerrado en el que se darán a conocer los datos de identidad del autor, es decir, nombre, apellidos, dirección y teléfono correspondientes al seudónimo utilizado. Los trabajos en los que no figuren debidamente los datos personales se considerarán como no presentados al concurso.

El jurado estará presidido por la concejala delegada de Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte y contará con presencia de tres expertos en literatura a propuesta, uno de ellos, de la asociación Nafarroako Bertsozale Elkartea.