Baile: «Canal se ha hecho con Osasuna, no solo pagando, sino cobrando»

«Canal no la sabido hacer. Mientras que a otras personas les supone desembolsos millonarios para hacerse con un club, comprando acciones, en nuestro caso se ha hecho sin desembolsar e ingresando unas cantidades muy importantes», ha criticado.



Ha desvelado además que el presidente del club, Luis Sabalza, le reconoció que la retribución de Canal «es muy superior» a los 10.000 euros mensuales que se ha dicho oficialmente, sin conocer con exactitud la cantidad.



«La organización está ‘canalizada’ hacia una persona», ha señalado Baile, quien ha argumentado su dimisión «por el modelo de gestión que se implanta» con el protagonismo de Canal, que llegó al club como asesor externo de la junta directiva y meses después fue presentado como director general.



Baile ha asegurado que su relación personal con los miembros de la directiva ha sido «cordial y amistosa», y ha subrayado que su dimisión no responde a motivos personales.



«Se le ha encomendado la gestión a una persona que tiene a Osasuna entre sus prioridades, pero no es su única prioridad, ya que su tiempo está repartido entre multitud de empresas en las que participa o administra, y su despacho», ha dicho.



Ha declarado que desde que mostró su «disconformidad» con Canal quedó «relegado al ostracismo» a pesar de ser el vicepresidente y el portavoz de la junta, y meses después ya no «pintaba nada», por lo que decidió marcharse al no estar dispuesto a ser el «tonto útil de nadie».



Baile ha asumido errores propios pero dentro del «trabajo en equipo» de la directiva y ha negado que tuviera «celos» por su papel en el club, pero ha señalado que no soporta el «ostracismo y no estar informado».

En este sentido, ha indicado a modo de ejemplo que un alumno suyo, miembro de Indar Gorri, se le reía por el sueldo real de Canal, y un aficionado le decía que este colectivo tenía abogado que pagaba Osasuna, según ha aseverado.

Nuevo estadio en Antoniutti

Baile, que ha dicho que no cree que Canal sea el hombre de Javier Tebas en Osasuna, aunque su entrada en Osasuna se debió por su «buena relación con La Liga», ha desvelado que parte del club planteó construir un nuevo estadio en pleno centro de la ciudad, en Antoniutti.



«Sabalza (presidente) y Ardanaz (gerente) planteaban construir un nuevo estadio, un proyecto de 80 millones de euros más terrenos, y yo defendía la rehabilitación de El Sadar, con un coste de 10 millones de euros más la recompra de la infraestructura», ha comentado.



«A alguien se la va la pinza cuando en dos reuniones, con el Ayuntamiento y el Gobierno, se propone como ubicación Antoniutti. El alcalde, el concejal de urbanismo y el gerente del Ayuntamiento aún no han salido de su asombro», ha manifestado Baile, quien ha indicado que se le «apartó» de la segunda reunión.