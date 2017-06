Iruñea conmemora el Día del Orgullo LGTBIQ+ con diversas actividades

El Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer más otras sexualidad no heteronormativas) se conmemora el 28 de junio en recuerdo de los disturbios de Stonewall (Nueva York, 1969) que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual, tal y como han explicado en la rueda de prensa la concejala especial de Igualdad y LGTBi, Laura Berro; la técnica de Igualdad, Vanesa Eguíluz, y los miembros de la Plataforma E28J, Jorge Buldain y Uxue Álvarez.

Con este programa se quiere reivindicar públicamente la diversidad afectivo-sexual y la identidad de género para impulsar el derecho a la libertad sexual, identidad sexual y orientación del deseo de todas las personas en Iruñea. En la rueda de prensa se ha recordado que todavía hoy estos colectivos sufren diferentes formas de violencia en ámbitos como el trabajo, los centros escolares, la calle o los medios de comunicación y que es importante sensibilizar a la ciudadanía de la realidad existente y reivindicar políticas de intervención pública que refuercen la diversidad sexual y de género, y la validen.

Asimismo, con la organización de estas actividades se aboga por la libertad de todas las personas de ser quien y como quieran ser, entendiendo que la expresión de la identidad es una construcción que puede variar en función de múltiples factores y a lo largo del tiempo. Es una forma de visibilizar la diversidad, defender la libertad de las personas para relacionarse con quien y como quieran, defender el reconocimiento de toda forma de relación y estructura familiar y reivindicar el placer sexual como fuente de salud y derecho a disfrutarlo sin más límite que el del propio deseo y el respeto a las personas con las que se comparta.

Actividades del 16 al 27 de junio

El programa de actividades comenzará el 16 de junio con la mesa redonda ‘Ser trans, ¡qué movida!’ en la que participará Transkolore. Se celebrará a las 18 horas en la Sala Calderería (calle Calderería, 11). Los ‘Ciberactivismos LGTBIQ+’ se abordarán el 19 de junio en la misma sala a las 19 horas con Sol Camarena, ciberactivista, feminista y lesbiana; Sonya Ortega, ciberactivista; y Alejandro Palet, youtuber. Moderarán miembros Plataforma E28J.

El ciclo de charlas continuará el 21 de junio en Calderería, 11 a las 19 horas con una sesión centrada en ‘LGTBIfobia en el deporte’ en la que contarán su experiencia Fernando Garín y Carme Martínez, de la Agrupación Deportiva Ibérica LGTB. Por último, la antropóloga Cira López hablará el 26 de junio sobre ‘Intersexualidades hoy’.

El 20 de junio, en los cines Golem Baiona a las 20 horas se proyectará el documental ‘Arreta’ que será comentado posteriormente en un formato de cinefórum que se repetirá el jueves 22 con la película ‘Pride’. Ese día estarán en Golem Baiona Mike Jackson, fundador de LGSM (Lesbians and Gays Support the Miners), asesor de guión en Pride y persona en la que se basa uno de los protagonistas de la película; y Brett Harra, fundador de LGSM (Lesbians and Gays Support the Miners).

El programa se completa con un concierto de Las Hickey’s y Kai el 24 de junio a las 18 horas en la plaza San José y con la inauguración del Centro LGTBI de la calle San Gregorio, 28 el 27 de junio.