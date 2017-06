Diego Martínez: «Estoy aquí porque me motiva, me apetece y me ilusiona»

Diego Martínez, presentado hoy como entrenador de Osasuna para las dos próximas temporadas, ha afirmado que aceptó la oferta del club navarro porque le «apetece», le «motiva» y le «ilusiona tremendamente».

NAIZ | IRUÑEA |

Diego Martínez, en su presentación como entrenador de Osasuna. (Iñigo URIZ/ARGAZKI PRESS)