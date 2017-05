Berriozar dedicará una plaza al grupo Marea por su labor de difusión de la localidad

La iniciativa de dedicar una plaza de Berriozar al grupo de música local Marea partió de una agrupación de propietarios de una zona de Berriozar, de la avenida de Gipuzkoa y la calle Errota, donde actualmente se encuentra la plaza Sorgiñe.

Estos propietarios celebraron una asamblea en la que se acordó por unanimidad enviar un escrito al Ayuntamiento de la localidad en el que plantear la posibilidad de cambiar el nombre de la plaza, que pasaría a estar dedicada a Marea.

En estos momentos la plaza Sorgiñe no es un espacio muy conocido entre los vecinos y el hecho de que estuviera dedicada a la reconocida banda de Kutxi le daría una proyección pública. Además, no afectaría a los trámites burocráticos de los vecinos, ya que no cuenta con portales, por lo que no se verían obligados a cambiar su dirección postal para adaptarla a la nueva denominación.

En el documento remitido al Consistorio, se justifica la solicitud de cambio y la elección de Marea porque los vecinos consideran que el grupo se merece tener dedicado en el callejero de la localidad un lugar que haga justicia a sus méritos, ya que desde los comienzos de su andadura hasta la actualidad siempre han hecho gala y ven como un orgullo ser de Berriozar.

En este sentido, desde el Ayuntamiento se reconoce que Marea ha contribuido notablemente a que el nombre de Berriozar sea conocido fuera del municipio, ya que cuando salen con sus giras por el Estado, no buscan referencias más conocidas como Iruñea para indicar su procedencia, sino que siempre señalan que son de Berriozar.

Por ese motivo, se ha dado el visto bueno en la Comisión de Urbanismo a esta propuesta, que será tratada en el Pleno que se celebrará el próximo día 31 de mayo. En principio, se espera que ese respaldo se repita, de tal manera que la inauguración de la plaza Marea está previsto que tenga lugar el viernes día 2 a las 12 del mediodía.

En principio se tratará de un acto sencillo y es posible que el grupo corresponda al detalle que han tenido los vecinos de la zona y el Consistorio realizando una pequeña actuación en la plaza que a partir de ese día llevará su nombre.