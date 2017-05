Balerdi Balerdi abre una nueva edición del ciclo de conciertos de pequeño formato ‘Kantu eta hitza’

La entrada es libre previa retirada de invitación desde una hora antes en el mismo espacio. En 2016, 1.072 personas acudieron a las actividades de este programa, cifra en la que hay que tener en cuenta las limitaciones de aforo que tiene el espacio de la calle de Descalzos.

Al igual que en años anteriores, ‘Kantu eta hitza’ se puso en marcha hace 20 años, ofrecerá actuaciones protagonizadas por artistas con una larga trayectoria y por otros que comienzan a darse a conocer, y asegura, como siempre, la presencia de grupos navarros y de Ipar Euskal Herria. En estas dos décadas se ha convertido en un referente de la música de autor en euskara en Iruñea.

Los criterios de programación también tienen en cuenta incluir estilos musicales diversos como rock, folk, pop, canción de autor o jazz, y la paridad de género.

Todos los detalles han sido ofrecidos en rueda de prensa por la concejala delegada de Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte, Maider Beloki, y los componentes del grupo Balerdi Balerdi, Sergio Ibarrola, batería, y Toño Muro, voz y guitarra.

En los escenarios desde 1990

El primer concierto estará protagonizado por Balerdi Balerdi veterano grupo navarro de rock surgido en 1990 de la mano de varios músicos iruindarras de distintas bandas. Influenciados tanto por los sonidos new wave y mod originarios del Reino Unido (The Jam, The Kinks, Elvis Costello) como por formaciones folk- rock estadounidenses (Neil Young, REM, The Smithereens), conjugan letras trabajadas con ironía con acordes compactos y guitarreros. En la década de los noventa la banda editó tres discos: ‘Balerdi Balerdi’ (1991), ‘Ez gara galdu’ (1994), y ‘Hobe behin gorri ezenez beti hori’ (1997).

A los integrantes del grupo desde sus inicios, Toño Muro (voz y guitarra) y Sergio Ibarrola ‘Zara’ (batería), se han sumado el beratarra Juan Luis Pérez Mitxelena 'Petti' (guitarra) y Anxel Iraola (bajo). Este jueves presentarán ‘Galtzen ikasteko metodoa’ (Método para aprender a perder), su nuevo trabajo en el que resalta la fuerza de las guitarras, y, como en ellos es habitual, el tratamiento de la diversidad estilística.

Veteranos y publicando sus primeros discos

Por su parte, Maite Mené es una cantautora natural de Zaragoza aunque está afincada en Nafarroa desde hace muchos años. Sus canciones, escritas en su mayoría en euskara, son sentimentales y directas. El 25 de mayo presentará su primer disco ‘Oinutsik ibiltzea’ (Andar descalza), 13 temas propios con colaboraciones puntuales en la letra (Antonio Amuedo, Koldo Pla, Josu Penades) y en la música (Xabier Zabala, Ander Martín, Mikel Markez).

El 1 de junio actuará Aintzina, grupo nacido en el ámbito de la música tradicional vasca con el objetivo de dar a conocer canciones narrativas antiguas, y a la vez incorporar instrumentaciones nuevas basadas en ritmos populares. Está compuesto por cuatro músicos de larga trayectoria: Alan Griffin (Alboka), Juanjo Otxandorena (Alboka, Oreka Tx, Izotz), Arkaitz Miner (Arrabots, Ruper Ordorika, Tapia eta Leturia) y Zigor Sagarna (Laket, Esne Beltza), quienes traerán al Patio de los Gigantes su segundo disco, ‘Kosinatik kanberala’ ‘De la cocina al dormitorio’.

La semana siguiente subirá al escenario Bidaia, formación integrada por el cantante, multi-instrumentista y compositor euskaldun Mixel Ducau y la cantante y compositora californiana Caroline Phillips. ‘Hitza’ (Palabra), cuarto trabajo de Ducau está compuesto por un tema instrumental y 9 canciones con letras de los poetas Amets Arzallus, Aitor Sarasua, Daniel Landart y Xabier Amuriza y como es habitual en Bidaia, será un acercamiento desde las melodías vascas a la música flamenca, cajun, del Magreb y caribeña y las propias de Euskal Herria.

Distintos estilos

‘¿Free-jazz y sunpriñu?’ (¿Canciones de pastores y libre improvisación?) es el título del proyecto que presentará Lurpekariak el 15 de junio. Los seis integrantes del grupo han coincidido a lo largo de los años en el conservatorio y en numerosos escenarios y jam sessions, siempre al hilo del jazz pero sin olvidar la música vasca tradicional y su pensamiento. Será un concierto de música improvisada con profunda raíz influenciada por artistas como Matana Roberts, Beñat Axiari, Steve Coleman y Mikel Laboa.

En la recta final de ‘Kantu eta hitza’, el 22 de junio, Anje Duhalde repasará temas de sus cuatro décadas de carrera: los inicios con Errobi, sus últimos trabajos de estudio y clásicos del folk euskaldun. En los escenarios, Duhalde ha aunado los sonidos del folk, blues y rock estadounidense y la tradición euskaldun.

Este año cerrará el ciclo, el 29 de junio, Izaro Andres, joven cantante y compositora de Mallabia (Bizkaia) que a pesar de su corta carrera musical, ha conseguido hacerse un hueco en el panorama musical vasco. Su primer trabajo, ‘Om’, financiado mediante crowfunding, ofrece trece canciones propias con aires de pop folk escritas en euskara, inglés y castellano. Son letras íntimas y personales que hablan de amor y desamor y recogen las vivencias de la autora.