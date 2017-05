Centenares de personas se manifiestan en la Txantrea en apoyo del vecino Cheikhouna

La manifestación ha partido de la plaza Sabicas y ha finalizado en la plaza Arriurdiñeta. En este último lugar se ha leído un comunicado en el que además de apoyar el caso de Cheikhouna, se ha declarado la Txantrea como un barrio libre de expulsiones.

Como se recordará, Cheikhouna está pendiente de la sentencia que podría expulsarlo a su país por el hecho de no tener papeles en regla, una falta administrativa que ha hecho a su cuadrilla del barrio movilizarse para frenar dicha expulsión.



La cuadrilla de Cheikhouna ha querido agradecer a todas las personas el apoyo recibido. «Ha sido impresionante una vez más el respaldo que estamos teniendo», ha comentado Raúl Hermoso, miembro de la cuadrilla txantreana. Hermoso se ha mostrado preocupado por la situación, ya que «no tuvimos buenas sensaciones durante el juicio, ni siquiera quisieron escuchar como testigos. Pero más allá de que este proceso pueda salir bien y no lo expulsen, volveríamos a la misma situación, podrían detenerle otra vez y tener que enfrentarse a un nuevo juicio. La salida que vemos es buscar un trabajo de un año para él, es la única forma de asegurar que no lo expulsen, y la verdad es que es un tema muy complicado».



Al finalizar la manifestación, un emocionado Cheikhouna ha agradecido a los asistentes su participación.



Por su parte, la cuadrilla de Cheikhouna ha anunciado nuevas movilizaciones mientras esperan la sentencia.