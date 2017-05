Acuerdo entre Ayuntamiento y comerciantes para la limpieza de los exteriores de los comercios

Según recuerda el Consistorio en una nota, la contrata municipal encargada del Servicio de Limpieza Vertical realiza la limpieza y la retirada de pintadas, graffitis, firmas, carteles y pegatinas de paredes y fachadas de los edificios. Tras el acuerdo, llevará a cabo también la limpieza de puertas, ventanas y persianas de establecimientos comerciales sobre los que no se actuaba porque además de ser privados suelen tener elementos singulares y con gran diversidad de materiales: mármol, madera, metálicos, etc. Incluir estos espacios en las limpiezas habituales daría lugar a problemas y quejas por trabajos no acabados correctamente, por la modificación de condiciones de los materiales o por la priorización no justificada de las zonas de actuación.

El acuerdo de colaboración entre el Consistorio iruindarra y Ensanche Área Comercial recoge que el ayuntamiento pone a disposición de la asociación los medios de limpieza vertical de que dispone en su contrata un día cada quincena durante tres horas para atender la demanda de los establecimientos de la asociación que lo soliciten. En el último concurso de limpieza viaria, se licitaron tres lotes de los que uno para la limpieza vertical de la ciudad y estaba reservado a centros especiales de empleo o centros de inserción socio laboral. El adjudicatario fue Tasubinsa por una cantidad anual de 423.000 euros IVA incluido.

Ensanche Área Comercial recibirá todas las peticiones de los comerciantes y se lo comunicará al Ayuntamiento y a la empresa adjudicataria. Los costes originados por estos trabajos se pagarán al 50% entre el Consistorio y la asociación, quiere facturará a cada uno de los comerciantes que han recibido este servicio. El coste por hora que este servicio tiene para el Ayuntamiento es de 70 euros, IVA no incluido, de los que 35 euros serán asumidos por los comerciantes. Las labores serán realizadas por un equipo de trabajo compuesto por hidrolimpiador y dos operarios, equipo que aportará los productos de limpieza. En todo caso se realizarán trabajos de limpieza, no de rehabilitación.

Ampliar la actuación a otras zonas

El Ayuntamiento considera que sería interesante ampliar este acuerdo a otras zonas de la ciudad. Los nuevos acuerdos de colaboración podrían realizarse tanto con otras agrupaciones de comerciantes y de hostelería como con asociación de vecinos de distintos barrios o con las propias comunidades de vecinos.