Sanduzelai acogerá del 15 al 20 de mayo el festival ‘Ibaiertzean’

Organizado por el Ayuntamiento de Iruñea con la colaboración de la Coordinadora Cultural de Sanduzelai-San Jorge y la asociación Iruñea NOLA? ofrecerá actuaciones musicales, talleres, proyecciones de cine y charlas.

Será un experimento sobre el valor de la música como práctica comunitaria que impulsa y alimenta transformaciones sociales tal y como han explicado en rueda de prensa la concejala delegada de Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte, Maider Beloki; el concejal delegado de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social, Alberto Labarga; y la representante de la Asociación Iruñea Nola?, Jennyfer Chocarro.

‘Ibaiertzean. Bajo el puente, la playa’ tiene como escenario principal un espacio bajo el puente de la avenida de Nafarroa aunque también ofrecerá actividades en Karrikagune, CP San Jorge, las calle del barrio y la Escuela de música Joaquín Maya. Una intervención, que según sus protagonistas, busca recuperar un punto simbólico, ahí donde las comunidades suelen desarrollarse, en las orillas. Sanduzelai no será un decorado sino interlocutor y protagonista del proceso.

En las actuaciones se unirá la música tropical con canciones de txaranga, funk, afrobeat, jazz, cumbia y reguetón que llegarán de la mano tanto de grupos locales como de otros invitados. Será una programación que pretende encender la mecha de una cultura común, contando con los diferentes sujetos de la ciudad.

Actividades mañana, tarde y noche

El festival comenzará el lunes 15 de mayo a las cinco de la tarde con un taller a cargo de Sustraian Records que se desarrollará en Karrikagune y que se repetirá el martes. También habrá un taller el sábado a las 12 horas con Resonante Sónica Urbana. La música será la protagonista de ‘Ibaiertzean. Bajo el puente, la playa’ con varios conciertos a lo largo de la semana bajo el puente de la avenida de Nafarroa.

El lunes a las siete de la tarde el inaugural con Gangbé Brass Band y el viernes uno didáctico de Basuband en el C.P. San Jorge, una elektrotxaranga a las siete de la tarde por las calles del barrio y a partir de las nueve con las actuaciones de Sustraians Revue, George Palmer, Bokale Brass Band, Dodosound y Kunbianbero.

El sábado serán dos los conciertos: a las siete de la tarde de Titanians in Dub y Benation y a las nueve de la noche de Irie Nanara, Moisés No Duerme y los Noctámbulos, Aneguria, Broken Brothers Brass Band y Chocolate Remix.

Por otra parte, habrá un ciclo de películas a las nueve de la noche también bajo el puente. El martes se proyectará ‘Kids used to sing’, el miércoles ‘Gurumbé’ y el jueves ‘The Whole Gritty City’. Las charlas llegarán de la mano de Nando Cruz el martes a las siete de la tarde; de Black Lives Matter UK y SOS Racismo el miércoles a la misma hora y el sábado a las cinco de la tarde el protagonismo será del reguetón feminista con la entrevista en directo de June Fernández a Chocolate Remix.

El programa se completa con masterclasses en la Escuela de música Joaquín Maya el martes y el miércoles a las 12 horas, el primer día con Gangbé Brass Band y el segundo con Matt Sakakeeny y la Broken Brothers Brass Band.