Reúnen mil firmas para que una plaza de la Txantrea sea dedicada al insumiso Unai Salanueva

Los responsables de esta iniciativa han hecho público un comunicado en el que recuerdan que Salanueva, nacido el 27 de mayo de 1974 en el barrio iruindarra, «al igual que miles de jóvenes, optó por la desobediencia ante la obligatoriedad que el Estado exigía a realizar el servicio militar».

Por tomar esa decisión, «Unai sufriría el castigo del Estado, y tras ser detenido, fue juzgado y encarcelado. Tras permanecer una temporada en prisión le aplicaron el tercer grado, el cual le exigía volver cada noche a prisión. La tarde del 10 de febrero de 1997, Unai salió de prisión para volver por la noche, pero prefirió no hacerlo, no estaba dispuesto a seguir sufriendo ese castigo. Unai murió a los 22 años de edad».



Desde entonces, año tras año, el vecindario de la Txantrea le ha recordado y reconocido haciéndole homenajes cada año y poniendo su nombre a un espacio del barrio, que veinte años después, «todo el barrio conoce como Unairen Txokoa». Esta plaza está situada en la calle Cuenca de Iruñerria, a la altura del Bar Deportivo, y durante estas dos décadas, «Unai y su lucha insumisa han tenido un reconocimiento popular, pero no oficial».



Precisamente por cumplirse veinte años de su fallecimiento, desde el colectivo Txantrea Memoria «nos gustaría que el recuerdo de nuestro vecino estuviera siempre presente para que ni nosotros y nosotras ni futuras generaciones olvidemos a Unai».

Para ello, han puesto en marcha la iniciativa ‘Unai gogoan, intsumisioaz askatasuna’, con la citada recogida de firmas individuales y de colectivos «para solicitar al Ayuntamiento que la plaza que en su día fue nominada Unairen Txokoa de manera popular sea reconocida de manera oficial con el nombre de Plaza Unai Salanueva Plaza».