Abierto el plazo del Concurso de textos teatrales para público infantil de Iruñea

Según señala el Consistorio en una nota, en su XXVI edición ha mantenido el incremento de la dotación de los premios económicos, que el año pasado ya fue de 2.500 euros para el mejor texto tanto en la modalidad de castellano como en la de euskara. También se mantiene la posibilidad de que la obra se lleve a escena.

Pueden participar en el concurso los mayores de 16 años. Cada autor puede presentar hasta tres textos, escritos en castellano o en euskara, que sean originales e inéditos, no pudiendo presentar un mismo texto en ambas modalidades. Además las obras no pueden haber sido premiadas en cualquier otro certamen, ni haber sido estrenadas por compañía alguna (profesional o no) y su duración será la habitual de una representación dirigida a público infantil.

Las obras estarán escritas a doble espacio y se presentarán tres copias que se remitirán en sobre cerrado, bajo seudónimo, a la Escuela Navarra de Teatro (c/ San Agustín, 5. 31001 Iruñea) con la indicación ‘XXVI Concurso de Textos Teatrales dirigido a público infantil’. En ese sobre se debe incluir otro con un breve currículum del autor, fotocopia de DNI y declaración de que la obra es original, inédita, no estrenada y que no ha recibido premio en otros certámenes.