La Asociación Alde Zaharra y el Ayuntamiento lanzan la campaña de promoción de primavera

Como en años anteriores los comercios del centro se llenarán de flores. Desde esta semana han comenzado las actividades de promoción del comercio de cercanía impulsada por la Asociación Alde Zaharra y el Ayuntamiento de Iruñea. Y es que este mes verá la quinta edición de la campaña ‘Regalamos Primavera’, una acción promocional con actividades complementarias como el tercer Concurso de Escaparates, que tendrá lugar entre el 10 y el 27 de abril y al que ya se han apuntado 21 establecimientos.

En esa campaña, los establecimientos asociados regalan a sus clientes un boleto sorpresa por compra. Con él podrán recibir bien un premio directo de una planta con flor, o bien un boleto numerado para entrar en el sorteo de vales de compra de 200 euros. También en abril la asociación realizará el programa ‘Casco Antiguo Fideliza’ una campaña de regalo de vales de 10 euros de importe en la que participarán cerca de 100 establecimientos. Esta campaña se repetirá en junio.

Estas actividades de concienciación y dinamización forman parte de la colaboración entre el Ayuntamiento de Iruñea y las zonas comerciales de la ciudad, tanto de Alde Zaharra como de los diferentes barrios. Estas iniciativas buscas transmitir a la ciudadanía la importancia de mantener vivo el comercio de cercanía, un sector que genera economía y empleo, señala el Consistorio en una nota.

Campañas de mayo y junio

Con el apoyo del Ayuntamiento de Iruñea, el mes de mayo llevará al centro la campaña de compras y pinchos ‘Date un gusto’, una iniciativa que cumple su tercera edición. A partir del 15 de mayo habrá disponibles 35.000 tarjetas de rascar que esconderán 15.000 premios. En esta ocasión entre las sorpresas habrá no sólo pinchos, sino también helados, tés, cafés, chocolates, etc. Las tarjetas no afortunadas podrán ganar cenas por valor de 100 euros, previo sorteo. El plazo para canjear en los establecimientos participantes acaba el 28 de mayo y para las cenas el 30 de junio.

Y con la subida de temperaturas el 23 de junio llegará ‘La Noche en Blanco y Rojo’, una actividad que se promueve por sexto año consecutivo desde el Ayuntamiento bajo el ciclo ‘Comercio hace ciudad’. De 17 a 22 horas decenas de establecimientos (en la última edición 93) organizarán una jornada de puertas abiertas con actividades de diferente tipo como exhibiciones, desfiles, talleres, conciertos, degustaciones, etc.