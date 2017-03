La asamblea para convocar elecciones en Osasuna se celebrará el 11 de abril

Así lo ha indicado Sabalza tras mantener una reunión de casi dos horas en El Sadar con todos los miembros de la junta directiva, el gerente del club, Ángel Ardanaz, y el director general, Fran Canal.

El pasado jueves el máximo dirigente rojillo anunció en la celebración de la asamblea extraordinaria la decisión de convocar unas nuevas elecciones y, por lo tanto, no agotar su mandato, hasta diciembre de 2018, debido al «desgaste» por lo que consideran una «cruzada» contra ellos.



Sabalza ha explicado que, siguiendo el artículo 27 de los estatutos, en la cita del día 11 se tratará «la convocatoria de elecciones. Ese es el objeto de la asamblea». En la pasada asamblea se aprobaron los nuevos estatutos y, al respecto, Sabalza ha explicado que el artículo 27 es «el mismo» en los antiguos estatutos que en los nuevos, si bien ha aclarado que la asamblea se ha convocado en base a los antiguos.



Preguntado sobre si la junta directiva que preside va a presentarse a las elecciones, ha indicado que por ahora no han hablado «de ninguna intención ni da nada. Ahora, en este momento, creo que lo que procede es convocar las elecciones y cuando sea el tiempo de presentarse o no, ya se verá».