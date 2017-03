¿Que están hartos?

Una asamblea que, con paciencia y buenas formas, aguantó cuando no quisieron dar explicaciones de quién era Fran Canal, ni cuánto se le pagaba, ni para qué se le había contratado. Una asamblea que, en la convocatoria ordinaria, se fue con preguntas sin respuesta y que ha escuchado pacientemente a lo largo de toda la temporada que su junta directiva era consciente de que su asignatura pendiente era la comunicación con el socio. Han pecado en la comunicación por activa y por pasiva. En teoría lo tenían como objetivo de mejora y de nuevo, vuelven a caer en lo mismo.

¿Cómo librarte del chaparrón que se te venía encima en una asamblea con la que nunca has llegado a ser claro y trasparente? ¿Cómo salir airoso cuando sabes que tus socios y socias tienen preguntas para las que no tienes respuesta? ¡Dándole la vuelta a la tortilla! Empieza, como siempre, aparentemente emocionado y recordándonos que son los salvadores del club (echándose flores, para variar). Para luego seguir con una serie de reproches a la asamblea acusándonos de desconfiados y tergiversadores, de remar en contra de Osasuna y de no haber sabido remar todos en el mismo sentido. Argumenta que da igual lo que digan (ojalá hablaran más y callaran menos) y que poco menos que nos hemos levantado en armas contra ellos. Pues no cuela señor Sabalza, no cuela.

Son ustedes los que han gestionado deportivamente la peor temporada de Osasuna que yo pueda recordar. Son ustedes los que contrataron entre las sombras al señor Canal, sin dar explicaciones ni respuestas al órgano supremo del club. Son ustedes los que han destituido a una «persona de Club» usando una llamada de teléfono argumentando que los resultados mandan. Son ustedes los que se empeñaron en traer al señor Caparrós. Son ustedes lo que después convirtieron al artífice de esa maravilla de planificación deportiva en entrenador.

¿Y ahora están hartos? No perdone, los hartos somos nosotros. Los que nos dejamos la voz y las palmas en la grada y el dinero en las arcas del club. Los que llevamos en volandas cuando estás a punto de desaparecer y los que curramos en nuestros ratos libres para intentar renovar los estatutos de un club con la imagen por los suelos. Los que pedimos transparencia y claridad en las cuentas y operaciones importantes, y recibimos palabras sin fondo. Si señor Sabalza, aunque no lo crea, nosotros también llevamos a Osasuna en el corazón.

Entre unos y otros han destruido lo que parecía imposible, esa ilusión recuperada tras el ascenso con el discurso de Martín en Girona. Ese orgullo que llevamos en el pecho al decir que somos de Osasuna. La que no reconoce al club desde hace unos meses, soy yo, señor Sabalza.

Así que deje de hacerse la víctima y de echarnos la mierda encima a los demás, porque los culpables de la falta de comunicación son ustedes, y nadie más. Asuma las consecuencias de sus errores y no busque más responsables que los que ayer compartieron mesa con usted. Porque como decía mi amatxi… «quien siembra vientos, recoge tempestades».