El 91,5% de los vecinos de Alde Zaharra, a favor del aparcamiento de Santo Domingo

El concejal delegado de Ciudad Habitable y Vivienda, Joxe Abaurrea, y el director del área de Gobierno Transparente, Arturo Ferrer, han detallado los resultados de esta encuesta que, además del interés en la construcción del parking, muestra pautas y prácticas de movilidad de los vecinos y vecinas de Alde Zaharra, así como otros datos estadísticos de hogares o vehículos.

La encuesta, realizada mediante el sistema denominado CATI (Entrevista Telefónica Asistida por Ordenador), forma parte del proceso participativo en torno a la Movilidad de Alde Zaharra, en el que el Ayuntamiento está trabajando para mejorar la calidad de vida en el centro de la ciudad.

De las personas interesadas en los servicios del parking, a un 43,6% les parece asumible pagar entre 14.000 y 16.000 euros por la adquisición de una plaza en régimen de propiedad durante 75 años. Al 54% que no le parece asumible pagar esa cantidad, valoran como precio medio más adecuado, 9.299 euros por la adquisición.

El 75,8% de las personas entrevistadas, por otra parte, no consideran asumible pagar una reta o alquiler mensual de 125 euros por el uso de una plaza de aparcamiento debido, también, a la mayor tendencia a la adquisición en régimen de propiedad. El precio medio deseado por las personas que no pueden asumir la cantidad indicada por alquiler se sitúa en 75,3 euros mensuales.

Entre las personas que no están interesadas en los servicios que ofrezca en aparcamiento, un 24,5% considera que no necesita esos servicios, un 14,6% no dispone de coche y un 18,8% cree que el parking es una buena iniciativa, aunque no necesite personalmente esos servicios. Un 7,7% cree que Alde Zaharra debería ser peatonal, un 6,9% no tiene recursos económicos suficientes, un 5,7% señala que el aparcamiento está lejos de su hogar y un 3,1% cree que tendría que ser público y subvencionado.

Este estudio se dará a conocer pormenorizadamente en la Comisión de Urbanismo de la semana que viene para que todos los grupos municipales los valoren. A la vista de los datos, se prevé tambíén realizar un análisis más detallado en cuanto a la demanda de los servicios del parking y las condiciones de adquisición de las plazas, y encargar un informe económico-financiero al área de Economía Local Sostenible sobre la vialidad de la construcción y gestión del aparcamiento. En una última fase, se prepararían los pliego para la licitación y contratación de las obras de ese aparcamiento.

Sin plaza de aparcamiento disponible para el coche y sin bicicleta

En Alde Zaharra de Iruñea están domiciliados un total de 3.644 turismos y 653 motocicletas. La encuesta realizada analiza datos estadísticos de movilidad y vehículos en los hogares. Un 35,8% de las viviendas están ocupadas por dos personas, un 23,5% por tres, un 22,7% por un solo habitante y un 13,3% por cuatro personas.

Un 43,5% de las personas encuestadas cuentan con un permiso de conducción y un 32,4% con dos tipos de permisos para conducir diferentes vehículos. Un 10,7% de las 550 personas no tiene permiso de conducir. Respecto al número de automóviles disponibles en el hogar, el 18,9% no tiene vehículos, el 60% cuenta con uno, un 19,3% con dos y un 1,8% con tres coches o más. Tres de cada cinco vecinos y vecinas del barrio, un 61,1%, no tiene disponibilidad de garaje y un 57,5% no dispone de ninguna plaza de aparcamiento. En cuanto a otros medios de transporte, el 91,8% no dispone de motocicleta y el 57,5% tampoco tiene bicicleta.

Respecto al uso de la bicicleta, un 41,5% de quienes tienen una la utilizan raramente, un 25,2% la utilizan alguna vez entre semana y un 18,8% tienen un uso diario, todos los días, de ese vehículo. Un 3% de las personas usan la bicicleta solo para viajes y un 11,5% con otras frecuencias.

Más de diez minutos para aparcar

La mitad de las personas encuestadas, un 50,4%, utiliza su vehículo como primer motivo por trabajo y un 35,4% por ocio. Además, un 7% reconoce que lo usa para realizar compras, un 2,5% para gestiones o trámites con las administraciones y un 0,9% por estudios. Como segundo motivo de utilización del vehículo un 35,2 señala el ocio, un 38,8% las compras, un 8,3% por la realización de gestiones y un 4,9% por estudios. El 45,3% de las personas encuestadas utiliza el coche todos los días, un 36,1% alguna vez entre semana y el 11,4% raramente. El 81,1% de los vecinos dispone de vehículo propio o utiliza alguno de un familiar o amigo.

Sobre el aparcamiento de los vehículos, un 56,9% señala que invierte más de diez minutos en estacionar, un 23,1% entre cinco y diez minutos, un 16,9% entre dos y cinco minutos y un 3,1% menos de ese tiempo. Después, una vez aparcado el coche, el 55,4% destina entre cinco y diez minutos para llegar a casa, un 29,2% más de diez minutos y un 15,4% menos de cinco minutos. Un 41,7% estaciona su vehículo en la zona reservada para residentes, un 41,5% en el garaje que tiene en las inmediaciones de su hogar, un 14,3% aparca en la calle en las plazas libres y un 2,2% en el garaje que tiene su vivienda.