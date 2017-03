Luis Sabalza anuncia la convocatoria de elecciones «harto» de la situación en Osasuna

La junta directiva del Club Atlético Osasuna ha anunciado, tras la celebración de la asamblea general extraordinaria, celebrada esta tarde en el Hotel Iruña Park de Iruñea, la convocatoria de elecciones a la presidencia y a la junta directiva.

Así lo ha comunicado Luis Sabalza al término de la misma: «No tiene sentido agotar este mandato, la próxima semana convocaré y propondré a la junta directiva la celebración de elecciones en breve». La próxima semana, tras la pertinente reunión de la junta directiva, se dará a conocer el calendario electoral de las elecciones.

«Esta última semana ha sido demasiado. Da igual lo que nos esforcemos. Es una cruzada contra nosotros», ha señalado en relación a las últimas informaciones sobre pagarés a Vasiljevic.

Sabalza ha apuntado que «este no es el Osasuna que conocí hace dos años, nadie confía en nadie y esta dinámica va a seguir. Esta junta directiva está harta». A ello, ha añadido que «ya no importa utilizar personas para atacar personas. No es problema de modelo de club, se trata de devorarnos unos a otros».

Sabalza ha señalado que «con toda seguridad va a seguir la misma dinámica» y la directiva está «harta de todo esto» y por ello ha comunicado que «no tiene sentido» que agoten su mandato hasta diciembre de 2018.

Así, ha anticipado que la directiva se reunirá la próxima semana para decidir el adelanto de elecciones y el calendario electoral, aunque todavía se desconoce cuándo se producirán las nuevas elecciones a la presidencia y junta directiva del club.