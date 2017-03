Hasta el 30 de abril se pueden presentar trabajos al XI Premio de Poesía ‘Ciudad de Pamplona’

La concejala delegada de Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte, Maider Beloki, ha presentado en la Comisión de Asuntos Ciudadanos las bases de la edición de este año, que mantienen las mismas características que en ediciones anteriores.

Por medio de este convenio, el Consistorio iruindarra realizará el abono de los dos primeros premios dotados con 3.000 euros cada uno. Asimismo, asumirá los gastos correspondientes a envíos y difusión, dietas de viaje y alojamiento del jurado y de los ganadores para la recogida del premio y la edición de libros con los textos ganadores. El presupuesto asciende a 5.607,90 euros. En la edición de 2016 la participación aumentó en un 66%. De los 184 trabajos presentados en 2015 se pasó a 301, 282 poemarios en castellano y 19 en euskara.

Presentación de trabajos

Las obras podrán presentarse hasta las 14 horas del 30 de abril y deberán ser inéditas en su totalidad, no haber obtenido ningún premio en otros concursos de poesía previamente fallados y no estar participando en otro certamen poético. Además, los ganadores de años precedentes no podrán presentarse. El tema y la forma serán libres, con una extensión de entre 400 y 800 versos.

Los originales deberán enviarse por cuatriplicado, en ejemplares separados, en tamaño DIN A-4, debidamente numeradas sus páginas y cosidas, grapadas o encuadernadas. Los poemas estarán escritos a doble espacio y mecanografiados por una sola cara. Los originales podrán presentarse por el sistema de lema y plica. En la portada han de llevar título y lema. En un sobre cerrado adjunto constará el nombre del autor, su nacionalidad, domicilio y una copia del documento de identificación o del pasaporte, teléfono de contacto y/o correo electrónico.

Ha de acompañarse de una breve bibliografía del autor y de un documento certificando que dicha obra no se ha presentado a ningún otro certamen literario vigente. La obra enviada no se podrá retirar en el transcurso del certamen.

Los trabajos se enviarán por correo certificado al Ateneo Navarro (avenida de Barañain, 10-1º A. 31008 Iruñea) o por correo electrónico a la dirección ateneo@ateneonavarro.es en dos archivos adjuntos. Uno con los datos del autor y otro con la obra. El fallo del premio se hará público durante el mes de junio de este año y los ganadores se comprometerán a asistir a la entrega del premio en el último trimestre de 2017. Los trabajos que no sean premiados no se devolverán a sus autores y se destruirán cuando hayan pasado cinco días del fallo público. La decisión del jurado será inapelable.