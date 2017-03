El ciclo ‘¡Musync!’ comienza con música en vivo de la ‘belle epoque’ en Iruñea

Mañana jueves, a las 19 horas en Civivox Condestable y a las 20 horas en el Nuevo Casino Principal, se abrirá el ciclo con una presentación con una original propuesta con música en directo que recreará la ‘belle époque’ en Iruñea en las primeras décadas del siglo XX.

Primero, Deyo Maeztu y Diego Díez, alumnos de Musicología del Conservatorio, ofrecen una conferencia sobre la labor de investigación que han realizado en la prensa navarra de los años 30 sobre esta época y sobre su repercusión musical. Alumnado y profesores de Musicología y estudiantes de Música de Cámara del Conservatorio Superior, con el asesoramiento de la profesora Mercedes Castaño y vestimenta de la época prestada por el grupo teatral Butaca 78, recrearán el ambiente que se podía vivir en aquellos años.

A continuación, ya en el Nuevo Casino, el musicólogo Jokin Campión, autor de un trabajo de investigación sobre Felipe Aramendía, presentará brevemente la figura de este violinista que fue profesor en la Academia Municipal de Música de Iruñea, creador del Quinteto Aramendía (que actuaba con frecuencia en el Casino en las primeras décadas del siglo XX) y parte de cuyo legado, formado en gran medida por reducciones para quinteto realizadas por él mismo, se custodia actualmente en el archivo del Conservatorio de Nafarroa.

A continuación, el Quinteto de Alumnos del Conservatorio Superior, interpretará dos obras de Aramendía, obras que probablemente fueron escuchadas en este mismo casino hace casi cien años. Se podrá escuchar un piano del siglo XIX, propiedad del Nuevo Casino, que en su día tocaba el propio pianista del Quinteto Aramendía, que era también pianista de ese local. El recital se completará con una obra de Dvorak, autor que, según figura en la prensa de la época, era programado en los conciertos de esta época. El quinteto de alumnos que tocarán esas piezas estará formado por Irati Elorza, Ana Lasaosa, Raquel Martínez, Ayla Losada y Diego Eder.

Otras tres citas la semana que viene

La semana que viene comenzará con la proyección del documental ‘Africa The Beat. Vida y música de los wagogo de Tanzania’ en Civivox Condestable, basado en un trabajo de investigación de dos décadas del compositor y etnomusicólogo, Polo Vallejo.

El documental sobre la vida y música en los poblados wagogo lo protagonizan dos personas, un anciano y una adolescente, a través de los que el espectador se adentra en la realidad diaria de sus vidas y en la importancia de la música en ella. La película fue seleccionada en el International Film Festival of Canary Islands 2010, African Festival of New York 2010, Black International Cinema Berlin XXVII/Germany 2012 y Festival del Films du Monde/World Film Festival of Montreal.

El documental está dirigido por Samaki Wanne Collective, que lo conforman Javier Arias Bal, Polo Vallejo, Pablo Vega y Manuel Velasco. La proyección tendrá lugar a las 19:30 horas en Condestable, y estará presentada por Paula Verdugo.

El martes 7, a la misma hora y en el mismo lugar, se ha organizado una conferencia sobre el gamelán bajo el título ‘¿Un instrumento o muchos instrumentos?’. El especialista del Museu de la Música de Barcelona, Jordi Casadevall, presentará a través de ejemplos sonoros y audiovisuales el gamelán, una de las formaciones más espectaculares de las culturas tradicionales del mundo.

Casadevall ha estudiado la música de gamelán en Bali y actualmente es el responsable de la dinamización y las actividades pedagógicas del gamelán gong kebyar del Museu de la Música de Barcelona, así como director de Gamelán Penempaan Guntur.

El ciclo concluirá el jueves 9 de marzo, también a las 19:30 horas en Condestable, con una conferencia y un concierto que tendrán como protagonista la figura de pianista catalán, Tete Montoliu. La profesora de canto jazz en el Conservatorio Superior de Nafarroa, Teresa Luján, disertará sobre la figura de Montoliu, sobre el bebop y sobre el jazz moderno en el Estado español en los años 50. Además, interpretará temas de bebop en formación de trío con voz, piano y contrabajo.