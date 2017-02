En marzo comenzarán las obras de urbanización de la calle Atariandia, que será peatonal

Además analizará la documentación para la licitación de la cuarta fase, que se corresponde con la obra de urbanización que quedó pendiente de la segunda fase en la plaza Leonor de Trastámara por entrar en concurso de acreedores la empresa adjudicataria.



A la licitación de las obras de la tercera fase se presentaron diez empresas. La propuesta de adjudicación es a favor de Obras y Servicios Tex S.L. por un importe de 161.918,56 euros (IVA excluido), lo que supone una bajada del 30% sobre el presupuesto de adjudicación.

Esta fase, que ha sido redactada por los servicios técnicos de Gerencia de Urbanismo, se centra en completar la pavimentación de la nueva calle y utilizará como pavimento adoquines de granito.

Además, se colocarán cuatro bancos de tres metros de longitud, papeleras y pilonas. Todo ello para garantizar el carácter peatonal de este espacio. Las infraestructuras existentes no se verán afectadas. Únicamente habrá que adecuar a las rasantes propuestas las tapas de pozos y arquetas. Los materiales empleados serán los mismos que los ejecutados las fases anteriores.

Está previsto mantener la entrada a un vado de garaje existente en la calle Atariandia que se realizará desde la calle Monasterio de Urdax. Los trabajos tendrán una duración de dos meses y medio.

Obras en cuatro fases

La urbanización de la calle Atariandia estuvo incluida dentro de las obras de la primera fase de Iturrama Nuevo. Durante la finalización de los trabajos, se consideró conveniente no ejecutar la totalidad de la pavimentación de la calle y se propuso retrasarla para que no fuera afectada por las obras de edificación que se estaban realizando en el ámbito.

En esta primera fase, que concluyó a finales de 2014, se realizó la ampliación de la calle Monasterio de Urdax y parte de la plaza hacia la avenida de Sancho el Fuerte, dotando de acometidas de servicios al conjunto del espacio. Coincidió con el inicio de la construcción de los primeros bloques de viviendas, algunos de ellos de protección oficial.

La segunda fase se centró principalmente en la ejecución de la plaza Leonor de Trastámara, que tiene más de 6.000 metros cuadrados y queda en el interior de los bloques de viviendas. La plaza está abierta a Pío XII, a Sancho el Fuerte y a la vuelta del Castillo. El conjunto del solar ocupa una superficie de 18.343 metros cuadrados. En este caso quedaron pendientes los trabajos que ahora salen a licitación en la cuarta fase ya que la empresa adjudicataria Arian no finalizó la urbanización al entrar en concurso de acreedores. Será la última fase, a falta de la pavimentación de las tapas de sótano de las parcelas edificatorias que se tramitarán mediante convenios urbanísiticos una vez los edificios se vayan construyendo.

El presupuesto para la licitación de la cuarta fase es de 689.692,53 euros (IVA no incluido). Para la valoración se adjudicarán hasta 70 puntos por el precio ofertado y hasta 30 puntos por la propuesta técnica.

Las obras correspondientes al proyecto de ‘Urbanización de Iturrama Nuevo-Trinitarios separata 2’ fueron adjudicadas por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo del 2 de septiembre de 2015 a la empresa ARIAN Construcción y gestión de infraestructuras por 1.108.827,12 euros (IVA no incluido), con un plazo de ejecución de 9 meses. En septiembre de ese año se firmó el acta de inicio de las obras pero en mayo de 2016 Arian anunció un preconcurso de acreedores y en diciembre se recepcionó y liquidó el trabajo por 658.148,70 euros (IVA no incluido), un 59,36% respecto al presupuesto de adjudicación.

En ese intervalo, en junio de 2016, por la urgencia que presentaba se convocó un procedimiento negociado para adjudicar las obras parciales en el acceso por Pío XII al garaje de la Agrupación Roncesvalles por 118.722,67 euros (IVA no incluido) y se adjudicaron a ErriBerrri por 113.950,61 euros (IVA no incluido). Finalizaron en octubre y se abonaron 119.900,80 euros (IVA no incluido).

Trabajos de urbanización

Los trabajos que quedaron sin finalizar son, por ejemplo, picar parte del asfaltado de la avenida Pío XII para conectar el riego de la plaza con la instalación existente o levantar zonas puntuales del pavimento de la plazoleta de la primera fase para colocar bandas podotáctiles. En lo referente al movimiento de tierras hay que compactar y rellenar con zahorras artificiales el ámbito de plaza que queda comprendido entre los parterres y las parcelas edificatorias. Los trabajos de estructura consistirán en recrecer los muretes de hormigón de los bancos y coronar con losa de hormigón las troneras de ventilación.

En cuanto a la pavimentación, hay que terminar el frente de plaza comprendido entre los parterres y las parcelas edificatorias con losa de granito y caz; ejecutar las escaleras que confluyen en la plazoleta de la primera fase; colocar el suelo de caucho en la zona de juegos infantiles y hacer remates de aglomerado en la avenida Pío XII. También quedó pendiente el revestimiento con granito de los elementos emergentes (bancos y ventilaciones) y trabajos de metalistería (rejillas de ventilación y barandillas).

Las labores de jardinería comprenderán la ejecución del suelo estructural con tierra vegetal y la plantación de arbolado, arbustos y césped en todos los parterres. En lo referente al alumbrado exterior se colocarán las luminarias, apliques de los bancos y el cableado en las canalizaciones.

Aunque las tuberías generales de riego ya se ejecutaron en la segunda fase, están sin colocar los circuitos internos de los parterres, difusores, goteo y cableado de la instalación hasta el programador más cercano. Los trabajos de saneamiento consistirán en la colocación de las rejillas de los sumideros. Por último, quedó pendiente el montaje de todo el mobiliario urbano: bancos, fuente, papeleras, aparcabicis, pilonas y juegos infantiles y pérgola iluminable.