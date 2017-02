Oiga, don Florentino

El Sadar se pondrá el traje del día de la graduación para recibir al Real Madrid. Y no solo estará guapo en el terreno de juego, sino que también la grada apunta a día grande viendo la rapidez con la que se vendieron las pocas entradas que salieron a la venta. Y es que los compromisos sociales hay que cuidarlos, más en un día como este. Los que estrenarán corbata el sábado sabrán de la tabarra que llevarán con llamadas y mensajes para tener una invitación. Cuando venga el Leganés, el teléfono no se descargará tan fácil, pero esto ha sido, es y será el mundo del fútbol.



Porque no nos engañemos, la grada y la masa forofil más ruidosa apuntan a un anti madridismo que yo dudo que se vea reflejado en el cómputo total de la masa social de Osasuna, mucho más si nos acercamos a las ‘zonas nobles’. Así que, entre unos y otros, el equipo entre los equipos, el grande entre los grandes, llegará a ‘provincias’ recibido con las mejores galas. Galas que deberían haberse estrenado tiempo atrás; por el bien del espectáculo, de los resultados del equipo y, por lo más importante, la salud de los jugadores.



De todos modos, las ínfulas y novedades no vendrán solas y, viendo el devenir de entrenamientos por Tajonar, parece que, así como en el partido de ida, Osasuna cambiará de sistema para recibir al Madrid. Apunta a defensa de cuatro, con un centro del campo más poblado. Imagino que este cambio será para no permitir el pase que nos coja la espalda de la defensa, verdadera cruz de este equipo. Aun así se me hace un suicidio una defensa en línea sin un ‘libre’ dos metros más atrás que pueda cortar los posibles pases que dejen encarar a Benzemá, Ronaldo o cualquier otro compañero. Porque los habrá, no nos engañemos, los habrá. Y si no hay pase, siempre el Madrid buscará la superioridad en banda con Carvajal o Marcelo, por lo que yo sería partidario de la defensa de cinco y doble pivote.



Veremos qué nos ofrece el partido y cómo salimos de esta. A priori no pinta muy bien la cosa, salvo para ir guapos, pero en el deporte siempre hay que jugar y luego que el balón y el acierto de unos y otros lo decida. Está claro que la elegancia solo la vamos a llevar por fuera, por dentro el equipo tiene pinta de querer salir a currar y a dejar todo en la flamante nueva hierba portuguesa. Perdón, césped.

Yo, de momento, ya tengo planchado el traje y la corbata, no sea que don Florentino se me enfade y me quite la calle de mi pueblo.