El Ayuntamiento de Berriozar recuerda a UPN que Urtxintxa no apoya introducir el inglés

En concreto, ante las acusaciones vertidas por UPN con respecto a la introducción del inglés en el proyecto educativo de la escuela infantil municipal Urtxintxa, el equipo de gobierno del Ayuntamiento quiere expresar «nuestro más rotundo rechazo a la burda manipulación que los regionalistas realizan».

Recuerda que la moción a la que hacen referencia los regionalistas señala que «el Ayuntamiento de Berriozar iniciará los procedimientos necesarios para la introducción progresiva del inglés en la escuela infantil, haciéndolo de manera coordinada y consensuada con la comunidad educativa».

Teniendo en cuenta ese texto, aclara que «no estamos incumpliendo ningún acuerdo plenario, ya que en el mismo se recoge expresamente la necesidad de llegar a un consenso con la comunidad educativa».

El equipo de gobierno recuerda que, en la comisión de Educación celebrada el 7 de febrero, «las educadoras muestran su desacuerdo con la introducción de actividades en inglés y para ello esgrimen los criterios pedagógicos que conforman su práctica educativa. Ello imposibilita el imprescindible consenso acordado en pleno».

Por estos motivos, «lamentamos profundamente que UPN no llegue a comprender el proyecto educativo de este centro que con tanta paciencia nos han expuesto en la comisión e incluso se permitan el lujo de ponerlo en entredicho. Lamentamos también que no comprenda qué quiere decir que las criaturas ‘son protagonistas de sus aprendizajes’, que ‘los niños y niñas nos exigen que sepamos esperarlos sin prisas, sin anticipaciones ni estimulaciones precoces, innecesarias y violentas’ o que ‘el eje vertebrador de nuestro proyecto gira en torno a las actividades que se producen en contextos naturales en los que el lenguaje no se enseña sino que se utiliza’».

El Ayuntamiento considera que «si el equipo educativo no contempla la introducción de actividades en inglés por no ser compatible con su proyecto educativo, (proyecto muy bien valorado por las familias), nuestro deber es respetar su decisión, porque entendemos que por encima de nuestro criterio como políticos, están los suyos como educadoras y que son ellas en definitiva quienes mejor pueden valorar las necesidades que tienen nuestras criaturas de Berriozar».