Las Escuelas Infantiles de Iruñea ofertan 1.010 plazas, con 411 disponibles en euskara

De las más de mil plazas, 838 se corresponden con jornada completa en diez escuelas y 172 con la media jornada que se oferta en cuatro, según informa el Ayuntamiento de Iruñea en un comunicado.

En cuanto a modelo lingüístico, un 59,4 % de las plazas disponibles (599) son en castellano, incluidas las 335 plazas de castellano con actividades en inglés, mientras que 411 (un 40,6 %) cuentan con el euskara como lengua vehicular.

De estas últimas, 367 se corresponden con la jornada completa en los centros de Donibane (102 plazas), Printzearen Harresi (101 plazas), Izartegi (82 plazas) y Goiz Eder (82 plazas) y 44 con las plazas a media jornada, también en Goiz Eder.

En lo que a castellano se refiere, 264 plazas son solo en esa lengua mientras que 335 combinarán el castellano con actividades en inglés.

En estas últimas se ofrece jornada completa en Hello Buztintxuri (82), Hello Azpilagaña (82) y Hello Egunsenti (43) y media jornada de nuevo en Hello Egunsenti (43), Hello Azpilagaña (41) y en José María Huarte (44).

El resto (sólo castellano) se oferta únicamente en jornada completa: Mendillorri (102), Arrotxapea (82) y Mendebaldea (80).

Se ofertan plazas en once de las doce escuelas infantiles municipales existentes, ya que el próximo curso se van a emprender en dos de ellas obras de reforma para adecuarlas a la normativa regional.

Así, en el primer semestre del curso, en la E.I.Rochapea se juntarán los menores matriculados en ese centro y en Haurtzaro para poder acometer las obras en esta última escuela entre julio y diciembre.

De enero a junio de 2018, mientras se lleven a cabo las obras en Hello Egunsenti, los niños allí matriculados serían acogidos en las reformadas instalaciones de Haurtzaro.