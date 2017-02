El concejal Abaurrea niega «relación económica» con ninguna empresa ni ser propietario

Según ha afirmado en declaraciones a los periodistas, tras visitar con la comisión y gerencia de urbanismo Trinitarios, «no hay» ninguna incompatibilidad entre su actividad política en exclusiva en el Ayuntamiento de Iruñea y una mercantil, tal y como han apuntado algunos medios, ya que, ha precisado, «no tengo ninguna relación» con esa sociedad.

Abaurrea ha señalado que la citada empresa, de la que sería supuestamente el administrador, «es un despacho de abogados, no una consultoría urbanística», y en ese despacho, al estar «especializado en derecho administrativo, también se trabajaba el tema urbanístico».

Pero en todo caso, según ha subrayado, aunque en su día tuvo en él un tercio de las acciones, se desprendió «de todas ellas mediante compraventa a otro socio distinto, antes de ser concejal».

Abaurrea ha añadido que se desprendió de esas acciones «creyendo que era mi obligación, además de la legal o no, la propia ética de que tuviese yo mi propia actividad desvinculada de la anterior».

Y al respecto ha asegurado que no tiene «ninguna relación económica con esa empresa» y que «todos» sus papeles, «las declaraciones de bienes y declaraciones de incompatibilidad, están presentadas en el Ayuntamiento».

«Es todo transparente», ha afirmado Abaurrea, que ha aseverado que sí «puede haber algún error derivado del registro mercantil».

Así ha comentado que no figura en la declaración de bienes del Ayuntamiento de Iruñea porque «para cuando yo soy concejal y tengo que hacer la declaración, ya me he desprendido».

«No aparece porque no soy propietario», ha remarcado, y ha mostrado su preocupación por que «haya quien pretenda hacer de la vida municipal un espacio embarrado, un espacio de trifulca política», dando «una idea equívoca de la realidad municipal».

«Existen todo tipo de posibilidades de contrastar la información y espero que no sea una actitud permanente y malintencionada de generar una controversia artificial», ha dicho, y ha explicado que «este tipo de cosas daña la imagen, la mía propia» y «sobre todo daña la imagen de terceros, de otras empresas, que no tienen por qué verse involucradas».

En un comunicado posterior, aporta los datos de que «con fecha 17 de febrero de 2011, dejé de ser administrador de la SL con la que se me vincula, como queda acreditado en escritura notarial número 542 del año 2011 de Don Joaquín de Pitarque Rodríguez. Con fecha 11 de junio de 2015, antes de tomar posesión como concejal, vendí todas las participaciones en esa sociedad como consta en escritura notarial número1785 del año 2015 firmada por el mismo notario. Ambas escrituras están en poder del Secretario Municipal y a disposición de todos los corporativos que las quieran consultar. El apunte registral que pueda existir en el Registro Mercantil no tiene ningún valor ni alcance jurídico a estos efectos».

Abaurrea añade que «para salvaguardar mi buen nombre y el de la institución a la que represento, no me queda más remedio que exigir, si fuera preciso hasta sus últimas consecuencias judiciales, el drecho de recitificación a los medios implicados».

En esa nota, finaliza dejando «claro que esa estrategia no va a marcar nuestra agenda y que solo demuestra el escaso rigor y ética profesional de quien la está poniendo en marcha». Concluye que la explicación a esta «ofensiva» es «la certeza que tienen esa empresas de que las acciones y decisiones que está poniendo en marcha este equipo de gobierno alejan cada vez más a sus formaciones afines de la posibilidad de recuperar el poder en este Ayuntamiento... Y eso es lo que realmente les preocupa, lo que les están diciendo las encuestas».