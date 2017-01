Concentración ante la sede de CCOO para denunciar la muerte de Blanca Esther Marqués

Entre los asistentes, se encontraba Juanjo Bueno, compañero y amigo de Blanca Esther Marqués, que ha destacado que «durante 35 años hemos compartido luchas y fracasos. En esos años, ella me ha sacado muchas veces de muchos pozos».

«Yo le convencí de que se afiliara a nuestro sindicato y de que fuera delegada de la Función Pública. Es muy duro venir a estas concentraciones, me ha tocado más de una vez venir a rechazar la violencia de género, pero cuando te matan una hermana, vengo porque ella está presente. Pensaba que no iba a tener valor, pero si algo he aprendido en esta vida es que Blanca, esté donde esté y esperemos que aparezca pronto, quisiera que yo estuviera aquí, dando la cara porque ella no puede, denunciando esta violencia. ¡Por favor, que se pongan los medios para que sea la úiltima», ha declarado.

«Quiero agradecer a Blanca todo lo que me ha aportado en estos 35 años de amistas. Sin ella, yo no seria nadie. Si llego a ser algo en esta vida se lo debo a ella. Era una persona maravillosa. Esperemos que los ideales de justicia y libertad que compartía puedan disfrutarlos nuestros hijos, sobrinos y nietos. Nos han matado por dentro, pero desde la misma manera tenemos la firmeza de seguir luchando por lo que creemos. Un hombre y una mujer tienen que ser iguales en derechos y deberes. Costará sufrimientos, pero lo conseguiremos», ha añadido.

Otra concentración ha tenido lugar ante la sede del Departamento de Políticas Sociales del Gobierno navarro, en el que trabajaba Marqués. Entre los asistentes, estaban los consejeros Miguel Laparra y María José Beaumont.