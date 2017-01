Iruñea supera por primera vez los 200.000 habitantes

En los tres últimos años, Iruñea ha registrado un cambio en la tendencia, recuperando población que desde 2012 hasta 2014 había ido descendiendo de forma menor pero continua. En enero de 2012, el padrón de Iruñea sumaba 199.066 habitantes, bajó a 197.859 un año después y tocó fondo en enero de 2014 con 197.781, la cifra más baja registrada en la última década. Durante 2014 se invirtió la tendencia para llegar a 197.945 habitantes en enero de 2015 y subir hasta los 199.403 en enero de 2016.

La recuperación de población en Iruñea se debe fundamentalmente a la llegada de nuevos vecinos desde otros municipios, y no al aumento de la inmigración, que hizo crecer a la ciudad en años anteriores. De hecho la población inmigrante empadronada en la ciudad ha registrado un descenso de 3.789 personas en cinco años, es decir, ha bajado un 15%. Si en enero de 2012 la población inmigrante sumaba 25.073 personas, una cifra que se había mantenido estable desde el año 2009, hoy el padrón recoge 21.549 personas inmigrantes en Iruñea. Parte de ese descenso en la población inmigrante se debe a los procesos de nacionalización. En 2016, por ejemplo, se nacionalizaron 1.110 personas, que siguen contabilizándose como habitantes de Iruñea, pero no ya como inmigrantes.

Lo que sí se ha acentuado en los últimos años es la mayoría femenina en la ciudad. Hoy hay 10.055 mujeres más que hombres empadronados en Iruñea, cuando hace cinco años, en enero de 2012, la diferencia se quedaba en 8.665.

Por barrios, buena parte del aumento se explica por los nuevos desarrollos urbanísticos de Lezkairu y Arrosadia. De hecho, en el último año, la población del área del Ensanche, donde se incluye Lezkairu, ha sumado 892 personas y la de Arrosadia, 770 vecinos más. Entre los dos, se explica el 87% del aumento de población durante el último año, que ha hecho posible superar la barrera de los 200.000 habitantes.

Desde septiembre

El hito de los 200.000 habitantes se alcanzó efectivamente el pasado mes de septiembre. El 2 de septiembre de 2016, el padrón marcó los 200.275 habitantes en Iruñea. Ya con el cierre del año, el 2 de enero de este año 2017 el registro sube hasta los 201.311, consolidando este hito.

Hasta finales de este año, el INE no publicará la cifra oficial de población de enero de 2017, dado que el ente estadístico realiza depuraciones en los datos para tratar de ajustarse a la situación real, mientras que los registros municipales van recogiendo día a día esos movimientos en el padrón. Así, existen diferencias de entorno a 4.000 personas menos contabilizadas por el INE, fundamentalmente debido a procedimientos que tienen que ver con extranjeros, tanto comunitarios como no comunitarios, que el INE no contabiliza y el Ayuntamiento sí, hasta que causan baja tras un largo procedimiento.

El aumento de población se debe fundamentalmente al cambio de residencia de personas que vivían en otros municipios, que suponen nuevas altas en el padrón. Aunque todos los años se suceden algunas bajas, las nuevas altas han sido en 2016 superiores a las bajas registradas. El crecimiento de población no se puede encontrar, en cambio, en los nacimientos, que siguen siendo levemente inferiores a las defunciones registradas. Ni tampoco hay que buscarlo en un incremento sustancial de la inmigración.

Menos inmigración y más envejecimiento

Como se ha apuntado, la inmigración no explica este aumento de población en la ciudad, dado que en los últimos años se ha estabilizado y la tendencia que se está registrando es más bien de bajada. Aunque de enero de 2016 a enero de 2017 el número de inmigrantes empadronados en Iruñea subió en 380 personas, la cifra actual de 21.549 es un 15% a la que llegó a tener la ciudad (25.338 en enero de 2011, la más alta registrada en el padrón).

Lo que sí han aportado los inmigrantes a la ciudad es un cierto rejuvenecimiento de la población, dado que su pirámide poblacional se concentra sobre todo en lo que podríamos denominar ‘edad laboral’: el 79,06% tiene entre 20 y 64 años, cuando en el conjunto de la ciudad este porcentaje se queda en el 59,5%.

Prácticamente la mitad de los inmigrantes empadronados en Iruñea tiene entre 25 y 45 años, mientras que en el conjunto de la población sólo una cuarta parte está en esa franja de edad. Además, sólo el 3,35% de los inmigrantes ha cumplido los 65 años, cuando en el conjunto de la ciudadanía ya han alcanzado esa edad más de uno de cada cinco habitantes (el 21,78%). Como curiosidad, hay dos inmigrantes centenarios. En el conjunto de Iruñea son 106.

A grandes rasgos, la pirámide poblacional de Iruñea no ha sufrido grandes cambios, si bien se ha acentuado su tendencia hacia un ensanchamiento en su parte superior, debido al continuo envejecimiento de la población. Como se ha apuntado, uno de cada cinco iruindarras ya ha cumplido los 65 años. Son en total 43.851 personas (25.836 mujeres y 18.015 hombres) y suponen el 21,78% del total de habitantes.

Hace cinco años, en enero de 2012, el número de mayores de 65 años era de 39.512 y suponían el 19,85% de la población. Hace diez años, la cifra rondaba los 35.000 y su peso en el conjunto de la ciudad se quedaba en el 17,88%. Hace veinte años, el número de mayores de 65 años era de 29.552, el 16,37% de la población de Iruñea. Y al comienzo de la década de los 90, en 1991, los mayores de 65 sólo representaban el 13,86% de la población de la ciudad: eran 24.709 personas.

En la base de la pirámide poblacional, sin embargo, se puede encontrar una cierta estabilización en los últimos años. Hoy, el número habitantes menores de 19 años es de 37.654 (18.448 mujeres y 19.206 hombres) y representa el 18,7% del conjunto de la población de Iruñea. Este dato es ligeramente superior al registrado cinco años atrás: en enero de 2012, los menores de 19 años sumaban 36.733 y suponían el 18,45% de los habitantes de la ciudad. Incluso a principios de este siglo XXI, en el año 2001, el porcentaje de menores de 19 años era del 18.01% de la población (33.723 personas).

No obstante, en la década de los años noventa y años anteriores, los más jóvenes sí tenían un mayor peso en la ciudad. En enero de 1991, por ejemplo, uno de cada cuatro iruindarras tenía menos de 19 años.

Movimientos por barrios

El último crecimiento de población experimentado en 2016 tiene mucho que ver con los nuevos desarrollos urbanísticos de Lezkairu y Arrosadia. El área del Ensanche, donde se incluye a efectos de padrón buena parte de Lezkairu, ha sumado 892 vecinos entre enero de 2016 y enero de 2017. Y el área de Arrosadia, que también incluye parte de Lezkairu, ha sumado 770 vecinos. Junto a ellos, destaca el crecimiento de Buztintxuri en 272 habitantes.

Las demás zonas de la ciudad se mantienen estables con pequeños aumentos o retrocesos en población. El barrio que más bajas ha sufrido en el padrón ha sido Azpilagaña, con 80 vecinos menos.

Arrotxapea sigue siendo el barrio que concentra el mayor número de población: 25.584 habitantes a 2 de enero de 2017 (+26 vecinos en 2016). Le sigue de cerca la zona del Ensanche, con 23.997 vecinos (+892 vecinos en 2016) y la de Iturrama, con 23.099 (+99 vecinos en 2016). Las siguientes son Donibane (20.358 vecinos, con una bajada de 51 vecinos con respecto a 2016), Txantrea (19.797, que baja en 64) Ermitagaña-Mendebaldea (17.232, que sube en 115) y Arrosadia (16.069, que sube en 770).

Ya a distancia siguen Sanduzelai, con 11.791 vecinos (+27 en 2016); Mendillorri, con 11.137 (-42 en 2016); Alde Zaharra, con 10.781 (sin cambios); Buztintxuri, con 8.619 (+272 en 2016); Azpilagaña, con 7.603 (-80 en 2016); y Etxabakoitz, con 5.244 (-46 en 2016).

La evolución de la población de los barrios en los últimos años está estrechamente ligada, lógicamente, a los desarrollos urbanísticos. Buztintxuri, que apenas tenía 1.942 vecinos a comienzos de 1991 superó los 5.000 en 2009 (5.436 exactamente) y hoy ya suma 8.619.

Arrotxapea, que en 1991 sumaba 16.799 vecinos, fue acogiendo nuevos residentes a principios de los años 2000 para llegar a 24.598 en el año 2006; desde entonces los avances han sido menores. Y la zona del Ensanche, que iba perdiendo población de forma progresiva (24.126 vecinos en 1991, 23.260 en 2001, 22.199 en 2009) ha recuperado los datos de antaño con el desarrollo de Lezkairu (23.105 en 2016 y 23.997 en 2017).

Son pocas las áreas que han retrocedido en población. Entre ellas está Azpilagaña, que en 1991 contaba con 8.222 vecinos y desde entonces ha ido descendiendo de forma muy ligera su población hasta los 7.603 actuales. O Alde Zaharra, que de los 11.660 vecinos que contaba en 1991 ha descendido, también gradualmente, hasta los 10.781 de hoy.