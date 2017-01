La demanda en euskara en escuelas infantiles de Iruñea supera a la oferta

La encuesta ha sido realizada en los seis últimos meses por el Taller de Sociología SL, y la muestra ha incluido 1.012 familias empadronadas en Iruñea que tuvieran entre sus miembros, al menos, un menor de tres años. Los resultados han sido dados a conocer por la concejala Maider Beloki y por Arturo Ferrer, director del Área de Gobierno Transparente.



Beloki ha explicado que el objetivo era disponer de una información «real e imparcial» sobre las escuelas infantiles, para poder adaptar la oferta a la demanda. A la vista de los resultados obtenidos, ha dicho que los cambios realizados por el Ayuntamiento el pasado año «iban en la dirección correcta», y ha recordado que en los últimos 30 años no se había atendido la demanda en euskara.



En este sentido, ha criticado el «sectarismo» de anteriores ayuntamientos, que «tomaban decisiones sin datos que las avalaran».



Preguntada sobre si se van a realizar más cambios lingüísticos en las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Iruñea, la concejala delegada de Cultura, Educación, Política Lingüística y Deporte ha dicho que «de momento, no vamos a tocar nada», y ha precisado que la escuela infantil existente en Alde Zaharra no depende del Ayuntamiento sino del Gobierno de Nafarroa.



Por su parte, Arturo Ferrer ha explicado con detalle los resultados de la encuesta, destacando que el 52,8% de los usuarios de las escuelas infantiles municipales están satisfechos con la actual oferta lingüística.



En la actualidad existen 12 centros, de los que cuatro son en euskara. En el caso de este último idioma, ha señalado que los padres y madres encuestados valoran más que la media el idioma que la proximidad.



El coste de la encuesta ha sido de 17.545 euros, IVA incluido.