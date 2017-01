UPN apoyará al Gobierno en la negociación del Convenio, pero critica que «no pague»

Javier Esparza, el presidente de UPN, considera que el Gobierno navarro ha actuado de manera errónea al abonar 60 millones de euros en concepto de aportación, en vez de los 153 millones que reclama Madrod. A su juicio, esta decisión «unilateral» supone romper las reglas de juego. Por ello, ha acusado al consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, «de actuar como un político aunque se presenta como un técnico».

«Han faltado al pacto, demostrando poca credibilidad frente al Estado en un momento delicado, lo que supone un error estratégico», ha señalado.

A juicio de Esparza, la decisión adoptada por Aranburu responde a la necesidad del Gobierno navarro de cumplir con el acuerdo programático –«una verdadera carta a los Reyes Magos», lo definió el presidente de UPN– sin tener que hacer frente al aumento del déficit o la aplicación de recortes ante el incremento del gasto.

«El Gobierno no se cree lo que está haciendo. Si no, hubiera pagado 130 millones cada trimestre en vez de 153. Pero no, han optado por recortar solo el último trimestre porque necesitaban 100 millones de euros para cuadrar su presupuesto», ha añadido Esparza.

Pese a ello, Esparza ha mostrado la disposición de UPN a apoyar al Gobierno navarro en su negociación con Madrid para acordar un nuevo Convenio que sustituya al caducado hace ya dos años. «Son dos cosas distintas. Hay que pagar lo que está comprometido, pero defenderemos los intereses de Navarra, que en el futuro pague lo menos posible, pero siempre desde la lealtad y la solidaridad con el resto de España», ha explicado.

En este sentido, ha destacado que ha percibido voluntad negociadora en Madrid en sus contactos con Mariano Rajoy, pero ha alertado de que la negociación del Convenio es una cuestión compleja que necesitará tiempo. «Le he pedido a Rajoy que priorice esta cuestión, pero habrá que dar tiempo. Hay voluntad de llegar a un acuerdo», ha señalado.

Junto a ello, Esparza ha querido marcar distancias con el PP, señalando que no tiene garantizado el apoyo de sus dos diputados a los presupuestos generales. «No tenemos ataduras con el PP en el tema de los presupuestos. Solo los apoyaremos si respetan los intereses de Navarra», ha proclamado. Las líneas rojas para UPN son el Canal de Navarra, el TAV, recuperar la financiación del Cener y el impulso a la autovía Soria-Tutera.