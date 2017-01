1.980 iruindarras no han abonado aún las tarjetas de aparcamiento

En 2015 el Ayuntamiento de Iruñea entregó por primera vez tarjetas con validez para 3 años (2015, 2016 y 2017), de manera que los vecinos no tienen que estar cambiándola cada año. Como la mayoría de ellos tienen domiciliado el pago, su renovación es automática. A aquellos que no han domiciliado el abono el Consistorio les envió una carta el pasado mes de octubre recordándoles que deben hacer el abono de la tasa para mantener la tarjeta vigente en 2017.

A día de hoy, ya se han renovado un total de 24.689 tarjetas y quedan pendientes de pago 1.980. En algunos casos, las no renovaciones pueden deberse a la pérdida de derecho a la tarjeta o al desistimiento del titular, pero en la mayoría de los casos se trata de personas que no la han hecho efectiva. Para cumplir ese requisito, los titulares de la tarjeta de aparcamiento deben acudir de lunes a viernes en horario de oficina a la sede del Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia (calle Monasterio de Iratxe, 2) y deberán abonar la tasa pagando en ese mismo momento, bien con tarjeta de crédito, o bien en efectivo.



24.689 tarjetas vigentes en 2017

Hasta el momento, ya han sido renovadas para el año 2017 un total de 24.689 tarjetas. Por sectores, 1.823 tarjetas de aparcamiento para residentes corresponden a vecinos de Alde Zaharra (sector 1); 4.398 a residentes en cualquiera de los dos ensanches (sector 2); 3.355 a la zona de Arrosadia y Azpilagaña (sector 3); 6.287, el mayor número, a Iturrama (sector 4); 4.589 a Ermitagaña, Mendebaldea y Etxabakoitz Norte (sector 5); y, por último, 4.237 al barrio de Donibane (sector 6).



Esta cifra variará con la renovación de buena parte de las tarjetas pendientes, además de las nuevas solicitudes de alta o de baja que puedan producirse a lo largo del año. Solo se concede una tarjeta de aparcamiento por persona y vehículo. El permiso de circulación del vehículo debe estar a nombre del titular de la tarjeta y estar dado de alta en el mismo domicilio que figura en el padrón.



El estacionamiento regulado se implantó en Iruñea en 1999. En la actualidad las zonas se vinculan a diferentes colores (azul, naranja, rojo y verde) que tienen una serie de condicionantes, de tarifas, de tiempos de aparcamiento y de restricciones para el estacionamiento de los vehículos.