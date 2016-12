La inauguración del Navarra Arena, la inocentada de IRUINDARRA NAIZ

La presunta inauguración del frontón del Navarra Arena tres años después de su construcción fue la aportación de IRUINDARRA NAIZ a la jornada de los Santos Inocentes. Por lo tanto, el próximo día 31 no habrá inauguración simbólica con partidos de pelota a paleta goma entre parlamentarios y periodistas de diversos medios navarros.

A pesar de ello, las cifras que incluía la información sobre la ficticia inauguración son tremendamente reales, ya que el pabellón sí que ha costado casi 60 millones de euros y también es cierto que se están pagando 250.000 euros en vigilancia y mantenimiento.

Como era de esperar, ha habido lectores que se han dado cuenta del engaño («Ya, claro... os he cazado... 28D» o «Es trola!») y otros que, al hilo del evento, han planteado una inauguración diferente, con reminiscencias a la antigua Roma: «Yo soy más partidario de hacer una arena a la antigua usanza, meter a los parlamentarios que lo promovieron y soltar unos leones y unos gladiadores con ellos. Seguro que lo petaban».

Incluso no ha faltado algún gran pelotazale que se ha indignado: «Que choŕrada!!, un fronton tienen que inaugurar pelotaris me es igual de pala de mano o remonte , como si va un pelotari a inaugurar el parlamento, sin comentarios !!!». Para posteriormente darse cuenta de que ha sido víctima de una inocentada: «Ostiasssss! , he caido».



Veremos si en un futuro no muy lejano anunciamos en IRUINDARRA NAIZ que de alguna manera se busca utilidad a esa enorme masa de hormigón a la que la población espera obtener alguna rentabilidad, después de una inversión millonaria por ahora inútil que suena a broma pesada.