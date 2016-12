El frontón Navarra Arena se inaugurará el día 31 con partidos entre parlamentarios y periodistas

El Reyno de Navarra Arena se abrirá al público a partir de las 9:30 de la mañana del próximo sábado, con entrada libre. Media hora después comenzarán a disputarse los partidos de pelota entre parlamentarios y profesionales de diversos medios de comunicación, tanto de prensa como de radio, televisión e internet.



De momento, ya hay ocho parlamentarios que han confirmado su participación. En concreto, Javier Esparza formará pareja con Alberto Catalán, si bien este último está aquejado de lumbalgia y podría ser sustituido por Oscar Arizcuren. Adolfo Araiz y Maiorga Ramirez, ambos de Tafalla, también se han comprometido a acudir a esta inauguración simbólica, al igual que Koldo Martínez, que formará pareja con Unai Hualde. Por su parte, José Miguel Nuin ha reconocido que está algo bajo de forma, aunque asegura que está dispuesto a jugar de zaguero siempre que encuentre a otro parlamentario que le cubra cancha.



La presencia femenina en esta inauguración será menor, ya que, de momento, solo cuenta con dos parejas. Una estará formada por la propia presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznarez, y Laura Pérez, mientras que María Chivite jugará con Ana Beltrán. Estas últimas han señalado que prefieren jugar a frontenis, en cuyo caso los partidos serían a 20 tantos, mientras que los partidos a paleta goma se jugarán a 30 tantos.



Los profesionales de los medios de comunicación que deseen participar en esta inauguración simbólica podrán inscribirse hasta las 12:00 horas de mañana en la sede del propio Parlamento o a través de su página web. Una vez completadas las parejas, se efectuará un sorteo para determinar los enfrentamientos y horarios de cada partido. Al término de los mismos, se servirá un aperitivo para los participantes y para el público asistente.



Casi 60 millones de euros

El pabellón Reyno de Navarra Arena ha costado casi 60 millones de euros pero todavía no ha sido inaugurado de forma oficial, a pesar de que lleva casi tres años construido. Este faraónico edificio fue proyectado en el año 2008, bajo el Gobierno de Miguel Sanz, quien argumentó que no era entendible que las finales de pelota a mano se jugasen en Bilbo teniendo en cuenta que los pelotaris solían ser navarros.



El frontón se construyó en la pista auxiliar del pabellón y tiene capacidad para unas 3.000 personas. No obstante, en el mejor de los casos solo acogería una de las tres grandes finales de pelota, mientras que el Labrit seguiría siendo la cancha preferente para los partidos profesionales que se juegan a lo largo del año.



La pista central tiene capacidad para unas 10.000 personas. En principio, estaba destinada a acoger los partidos de balonmano del San Antonio, pero este equipo se quedó sin el sponsor del Portland y desapareció en 2013, justo el año que quedó construido el pabellón.



Tras la inauguración simbólica del próximo sábado, el pabellón volverá a cerrarse, a la espera de que el Gobierno de Nafarroa tome una decisión al respecto. Se calcula que su apertura costaría unos 2 millones de euros a las arcas públicas, pero en la actualidad ya se están pagando unos 250.000 euros en vigilancia y mantenimiento.



Mientras llega esa ansiada apertura, no estaría mal abrir el pabellón para que puedan hacer uso de él los clubes de pelota y de otras modalidades deportivas de la ciudad, e incluso para que se puedan celebrar actividades culturales. Sería una forma de aprovechar unas instalaciones que nadie ha podido disfrutar todavía. Los parlamentarios y los periodistas serán los primeros en hacerlo.