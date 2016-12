La Comisión de Presidencia incluye cinco enmiendas técnicas a los presupuestos de Iruñea

Junto al presupuesto, en esa sesión del pleno está prevista la aprobación de la plantilla orgánica, así como de los presupuestos de gerencia, escuelas infantiles y la remunicipalización del Servicio de Atención a Domicilio, según informa el Ayuntamiento de Iruñea en un comunicado.

La Comisión de Presidencia también ha estudiado las enmiendas presentadas por la oposición al proyecto de presupuestos (55 enmiendas parciales más una enmienda a la totalidad) que, al no obtener los apoyos necesarios, no han sido incluidas en el expediente presupuestario. No obstante, estas enmiendas serán previsiblemente llevadas de nuevo a pleno para su debate.

El presupuesto de Iruñea para el próximo año está dotado con 196,5 millones de euros. Se incrementan los gastos y transferencias corrientes en casi 1,5 millones de euros (un 1,52 %).

De cada 100 euros de gasto, 89,4 irán dedicados a capítulos de personal y gastos corrientes, mientras que para inversiones se reservan 5,6 euros de cada 100. El resto se destinará a gastos y amortizaciones financieras.

Entre los principales proyectos que recogen los presupuestos, destacan los 10,09 millones de euros para la puesta en marcha de diferentes iniciativas de movilidad en la ciudad, entre las que destaca, por su cuantía, el proyecto de corredor sostenible de Pío XII y sin conexiones con el Ensanche.

También crecen un 6 %, hasta los 11,2 millones de euros, las ayudas a la rehabilitación y los fondos para la reforma de viviendas municipales destinadas a emergencia habitacional.

En 2017 se pondrán en marcha iniciativas en Policía Municipal para acometer el cambio de modelo hacia una policía de proximidad, lo que implica un aumento de su dotación presupuestaria del 4 %, hasta los 31,27 millones.

Respecto a las inversiones, hay de dos tipos: las que se incluyen en esta propuesta de presupuestos y las que previsiblemente se habilitarán hacia el mes de mayo gracias a los remanentes del ejercicio de 2016.

Para las primeras se ha reservado una partida de 11,21 millones de euros, mientras que las segundas, encuadradas dentro de la figura de Inversiones Financieramente Sostenibles, tienen una estimación de gasto de 7,5 millones de euros.