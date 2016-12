El desfile de Olentzero provocará alteraciones en el tráfico en Iruñea

Policía Municipal realiza un llamamiento a toda la ciudadanía para que evite utilizar el vehículo particular para acceder al centro de la ciudad durante la tarde del sábado.

El desfile del Olentzero comenzara a las 18 horas. Partirá de la Escuela de Arte en las calles Amaia e Iturralde y Suit para continuar por la plaza de la Libertad, González Tablas, Paulino Caballero, Cortes de Nafarroa, avenida de Carlos III, plaza del Castillo por el lado derecho y calle Txapitela.

En ese punto, el Olentzero y los coros se dirigirán a la Plaza Consistorial, donde serán recibidos por el Ayuntamiento de Iruñea. El resto el desfile permanecerá entre Mercaderes y Estafeta. Tras un breve acto, se retomará el recorrido para continuar por Estafeta y calle Amaia y concluir en la calle Iturralde y Suit, en el entorno de la Escuela de Arte.

Los principales desvíos de tráfico se producirán en puntos como la avenida Baja Nafarroa, la plaza de Merindades, Príncipe de Viana, plaza de la Paz y cuesta de Labrit. En avenida Baja Nafarroa, en la zona del Seminario, no se permitirá continuar hacia el centro de la ciudad. En Merindades, mientras el desfile cruce la avenida Baja Nafarroa, no se podrá continuar hacia la plaza Príncipe de Viana y se desviará la circulación hacia la plaza de los Fueros. A esa zona se desviará también el tráfico procedente de la avenida del Ejército. Por último, en calle Vergel y Juan de Labrit no se permitirá circular hacia el centro de la ciudad. Además, en numerosas calles del II Ensanche se producirán cortes y retenciones puntuales mientras se produzca el paso del desfile.